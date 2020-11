Zwei Raser auf A1 in Salzburg mit 134 km/h in 60er-Zone unterwegs

Die Salzburger Polizei hat am Freitag auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung München auf Höhe der Auffahrt Messezentrum, einen 21-jährigen Salzburger mit seinem Auto und ein weiteres Fahrzeug festgestellt, welche in der 60er-Zone mit 134 km/h unterwegs waren. Der 21-Jährige wurde mit seinem Wagen von der Zivilstreife kurze Zeit später bei der Autobahnausfahrt Flughafen angehalten, der zweite Lenker konnte nicht mehr gestoppt werden, berichtete die Polizei Sonntagabend.

Im Bereich des Lieferinger Tunnels mussten die beiden Lenker aufgrund des starken Verkehrsaufkommens ihre Geschwindigkeit drosseln. Nach dem Verlassen des Tunnels beschleunigten die beiden Lenker, trotz der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, ihre Fahrzeuge auf 152 km/h. Beide werden bei der zuständigen Behörde angezeigt und müssen mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.

Am Samstagnachmittag erwischten die Beamten einen 18-jährigen Fahrzeuglenker der mit seinem Wagen auf der Tauernautobahn, in Fahrtrichtung Salzburg, in einem Baustellenbereich Höhe Pfarrwerfen, bei erlaubten 60 km/h mit einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h fuhr. In weiterer Folge raste der Pkw-Fahrer mit seinem Wagen durch den Helbersbergtunnel bei erlaubten 100 km/h mit 136 km/h. Er wird ebenfalls angezeigt und muss mit dem Führerscheinentzug rechnen.

In Hallein im Tennengau kontrollierte die Polizei am Samstagnachmittag einen Mopedlenker, welcher das Kennzeichen an seinem Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angebracht hatte. Die Kennzeichentafel war nahezu waagerecht montiert und fast gänzlich von der hinteren Verkleidung des Mopeds verdeckt. Weiteres war die Rückleuchte völlig verdeckt und am Zweirad eine nicht zum Verkehr zugelassene Auspuffanlage verbaut. Bei der Überprüfung der möglichen Fahrgeschwindigkeit auf dem Rollenprüfstand stellten die Beamten fest, dass eine Geschwindigkeit von 96 km/h zu erreichen war. Dem Mopedlenker wurden die Kennzeichentafel und der Zulassungsschein an Ort und Stelle abgenommen.