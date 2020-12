Zwei Raser in der Stadt Salzburg fühlten sich voneinander gestört

Mehrere Alkolenker und Raser in Salzburg gestoppt

Zwei Autofahrer sind am Freitagabend in der Stadt Salzburg doppelt so schnell unterwegs gewesen wie erlaubt. Ein 38-Jähriger und ein 29-Jähriger rasten zeitgleich mit 102 km/h auf der Sterneckstraße stadtauswärts, berichtete die Polizei Salzburg. Als Rechtfertigung gaben sie an, der eine hätte sich vom anderen gestört gefühlt. Die beiden Salzburger sagten, sie würden sich nicht kennen. Ihnen droht nun der Entzug des Führerscheins.

Auf der A1 Westautobahn stoppte die Polizei ebenso einen Raser. Der 22-jährigen Tennengauer fuhr im Lieferinger-Tunnel in Fahrtrichtung München 137 km/h obwohl dort eine 80er-Beschränkung gilt. Er muss mit einem Entzugsverfahren für seinen Führerschein rechnen.

Die Polizei ertappte am Freitag auch einige Alkolenker in der Stadt Salzburg. Am Vormittag hatte ein 53-jähriger Lenker beim Autofahren 0,68 Promille. Er gab an, dass er lediglich am Vorabend getrunken habe. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein 50-Jähriger wollte sich im Stadtteil Morzg der Polizeikontrolle entziehen indem er kurz vorher wendete. Die Polizisten verfolgten ihn, hielten ihn an und machten einen Alkotest. Er hatte 0,84 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

In der Nacht auf Samstag viel der Polizei in der Maxglaner Hauptstraße noch ein Autofahrer auf, der teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Beim Anhalten benutze er sein Handy. Der Alkotest ergab 0,68 Promille. Seinen Führerschein hatte er nicht dabei. Als Draufgabe beschimpfte er noch die Polizisten und behauptete, dass ihm die Höhe der Geldstrafe ohnehin egal sei.