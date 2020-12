Zwei rumänische Zuhältergruppen gingen Tiroler Polizei ins Netz

Vier Männer festgenommen - Sollen rumänische Prostituierte finanziell ausgenutzt haben

Der Tiroler Polizei sind zwei rumänische Zuhältergruppen ins Netz gegangen. Vier Personen wurden Montag und Freitag in Innsbruck sowie in Hall in Tirol festgenommen, berichtete die Exekutive. Die Beschuldigten im Alter von 31 bis 34 Jahren stehen im Verdacht, zumindest seit Anfang April in Innsbruck und anderen Bundesländern Prostituierte durch Abnahme eines beträchtlichen Teils ihrer Einnahmen finanziell ausgenutzt zu haben.

Bei den Opfern handelt es sich um neun Frauen im Alter zwischen 19 und 30 Jahren. Sie stammen ebenfalls aus Rumänien. Die beiden Gruppen sollen sehr ähnlich vorgegangen sein: Die Frauen wurden teilweise unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Rumänien angeworben und nach Österreich transportiert. Ihnen wurden Wohnungen zur Verfügung gestellt und daraufhin "kontrolliert der Prostitution zugeführt". Ihre Dienste wurden mit Inseraten - "hauptsächlich auf einschlägigen Internetplattformen" - in privaten Wohnungen angeboten, wie es hieß. Den Ermittlungen zufolge bestand aber kein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Gruppierungen.

Bei Hausdurchsuchungen in vier Wohnungen wurde ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag gefunden. Zudem wurden zahlreiche Mobiltelefone und zwei Pkw sichergestellt. Über zwei Beschuldigte wurde bereits die Untersuchungshaft verhängt, die beiden anderen befanden sich noch in polizeilichem Gewahrsam. Die Verdächtigen zeigten sich laut Polizei bisher nicht geständig.