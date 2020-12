Zwei russische Journalisten in Türkei festgenommen

Journalisten sollen ohne Erlaubnis Drohnenfabrik gefilmt haben - Spannungen zwischen Moskau und Ankara im Berg-Karabach-Konflikt

Zwei russische Journalisten sind in der Türkei festgenommen worden. Ihr Arbeitgeber, der russische Fernsehsender NTV, teilte am Freitag mit, dass sie am Vortag von Polizisten in Istanbul festgenommen worden seien. Demnach waren sie auch am Donnerstagabend noch in Haft und reagieren mittlerweile nicht mehr auf Kontaktversuche. Die beiden hätten ohne Erlaubnis eine Drohnenfabrik gefilmt, sagte eine Quelle im türkischen Außenministerium.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut NTV um den Reporter Alexej Petruschko und seinen Kameramann Iwan Malyschkin. Das Büro des Gouverneurs von Istanbul gab am Freitagabend bekannt, dass während der laufenden Ermittlungen die Haft der Journalisten um drei Tage verlängert worden sei. Die russische Botschaft in der Türkei teilte mit, sie sei in Kontakt mit den türkischen Behörden, um die Situation aufzuklären.

Zuletzt waren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wegen des Konflikts in der umstrittenen Kaukasusregion Berg-Karabach angespannt. Dort hatten sich die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan sechs Wochen lang schwere Kämpfe geliefert. Russland stellte sich dabei auf die Seite Armeniens. Moskau warf der Türkei während des Konflikts vor, zur Unterstützung Bakus Kämpfer aus Syrien eingeschleust zu haben. Im November einigten sich die Konfliktparteien unter der Vermittlung Russlands auf einen Waffenstillstand.