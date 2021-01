Zwei Schafe in Wiener Park getötet

Unbekannte Täter nahmen "verzehrbares Fleisch" mit

Im kleinen Zoo der Blumengärten Hirschstetten in Wien-Donaustadt sind in der Vorwoche zwei getötete Schafe entdeckt worden. Ein Mitarbeiter der Stadtgärten (MA 42) habe am 18. Jänner Anzeige erstattet, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung" von Mittwoch. "Der oder die unbekannten Täter ließen den Kopf, das Fell und die Eingeweide der Schafe in der Nähe der Stallungen liegen und stahlen das verzehrbare Fleisch", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass zur APA.

Es werde wegen des Verdachts der Tierquälerei durch unbekannte Täter ermittelt, erläuterte die Sprecherin. Derzeit gebe es noch keine Hinweise auf den oder die Verdächtigen. Die Freigelände des Parks sind seit Ende Oktober für Besucher geschlossen. Der integrierte Zoo Hirschstetten beherbergt neben Schafen u.a. auch Europäische Wildkatzen, Kaninchen und verschiedene Reptilien. Die Wiener Stadtgärten sprachen laut "Krone" von einem "abstoßenden Vorfall". Man wolle nun den Einsatz von Securitys prüfen.