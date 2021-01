Zwischendecke eines alten Bauernhauses gab nach

Zwei Schwerverletzte hat es am Sonntag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Feldkirchen gegeben. Bei Renovierungen an einem Dachstuhl in einem alten Bauernhaus in St. Urban brach die Decke ein, wodurch zwei Personen in die Tiefe stürzten. Ein Patient wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht, der andere mit dem Rettungswagen ins UKH Klagenfurt, teilte das Rote Kreuze mit.