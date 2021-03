Alkoholisierter Lenker nach Sturz mit Frau am Sozius in Lebensgefahr

Ein Motorradlenker ist in der Nacht auf Montag in Wien-Favoriten zu Sturz gekommen. Der 34-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, seine Mitfahrerin (31) erlitt schwere Verletzungen. Unfallort war kurz nach 22.30 Uhr die Grenzackerstraße am Stadtrand in Fahrtrichtung Altes Landgut. Die Polizei stellte bei dem Zweiradfahrer eine Beeinträchtigung durch Alkohol von 0,71 Promille fest.