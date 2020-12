Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Wien

Auto kam von Fahrbahn ab

Bei einem Autounfall in der Nacht auf Mittwoch in der Kolbegasse in Wien-Liesing sind zwei Personen schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr berichtete, kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, riss einen Stahlträger aus der Verankerung und touchierte einen Baum.

Die Feuerwehrleute setzten hydraulisches Werkzeug ein, um den eingeklemmten Beifahrer aus dem Autowrack zu befreien. Eine junge Frau wurde aus dem Auto geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Der Lenker des Fahrzeuges wurde laut der Wiener Berufsrettung mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Eine weitere Person überstand den Unfall unverletzt.

Während des Einsatzes war die Kolbegasse gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.