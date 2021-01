Zwei Soldaten der US-Nationalgarde von Amtseinführung ausgeschlossen

FBI überprüft Sicherheitspersonal vor Zeremonie in Washington

Die US-Nationalgarde hat einem Bericht zufolge zwei Soldaten von der Bewachung der Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch ausgeschlossen. Der Sender CNN nannte am Dienstag keine Gründe für den Schritt. Nach der Erstürmung des Kapitols durch wütende Trump-Anhänger Anfang Jänner wird das Sicherheitspersonal für die Amtseinführung auf mögliche Verbindungen zu extremistischen Gruppen hin geprüft.

CNN berief sich auf einen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Ob die Maßnahme eine Verbindung zu extremistischen Gruppen zum Hintergrund hat, blieb unklar. Aus Sicherheitsgründen würden keine Details oder Ergebnisse der Überprüfungen veröffentlicht, teilte die Nationalgarde dem Sender mit.

Tausende bewaffnete Nationalgardisten sind derzeit auf den Straßen der US-Hauptstadt im Einsatz. Das FBI hatte angekündigt, die Soldaten zusätzlichen Überprüfungen zu unterziehen. Unter den Demonstranten, die am 6. Jänner in den Sitz des US-Parlaments eingedrungen waren, befanden sich auch Angehörige von Polizei und Streitkräften in zivil.

Am Tag der Amtseinführung am Mittwoch sollen bis zu 25.000 Mitglieder der Nationalgarde in Washington eingesetzt werden, um das Weiße Haus und das Gelände um das Kapitol abzuschirmen, wo Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris ihren Amtseid ablegen sollen.