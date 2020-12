Zwei stark betrunkene Männer flüchteten nach Verkehrsunfall in Vbg.

Blutalkoholgehalt zwischen 1,9 und 2,7 Promille

Zwei stark betrunkene Männer im Alter von 39 und 42 Jahren haben am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Kennelbach (Bez. Bregenz) Fahrerflucht begangen. Der 39-Jährige saß am Steuer und kollidierte beim Rechtsabbiegen mit dem Auto eines 40-Jährigen, der am Arm verletzt wurde. Nach dem Unfall flüchtete der 39-Jährige zu Fuß und der 42-Jährige mit dem Pkw, beide wurden in der Nähe der Unfallstelle angehalten. Der Blutalkoholgehalt der Männer lag zwischen 1,9 und 2,7 Promille.

Nach Angaben der Polizei stellte sich weiters heraus, dass die zwei Männer keinen Führerschein besitzen. Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.