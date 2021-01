Pkw kollidierte mit Lastwagen

Bei einem Verkehrsunfall in Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Dienstagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenstoß eines Lkw und eines Pkw starben die beiden Insassen des Autos noch am Unfallort, bestätigte Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für die zwei Verunfallten tun. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.