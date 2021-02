Zwei Tote bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich

19-Jähriger und 56 Jahre alte Frau starben

Zwei Menschen sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich ums Leben gekommen. In den frühen Morgenstunden war ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der B37 in Gföhl (Bezirk Krems) seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt, als er auf die Bundesstraße auffahren wollte, teilte die Polizei mit. In St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) erlag eine 56-jährige Pkw-Lenkerin nach einem Frontalcrash auf der B14 ihren Verletzungen.

Beide Personen verstarben noch an Ort und Stelle. Der 43-jährige Unfallgegner der Niederösterreicherin war wohl durch Sekundenschlaf mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Kfz der Frau kollidiert. Der Verletzte wurde per Notarzthubschrauber ins Wiener AKH geflogen.

Auf der B37 stieß der 25 Jahre alte Lkw-Chauffeur nach dem Crash mit dem Pkw auch noch mit einem am Straßenrand abgestellten Sattelzug zusammen, in dem sich ein 45-Jähriger befunden hatte. Die Männer erlitten leichte Blessuren.

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B37 mit Unterbrechungen bis 8.30 Uhr gesperrt. Die B14 war bis 9.45 Uhr nicht befahrbar, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.