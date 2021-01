Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß auf B9 in Fischamend

Ehepaar in Pkw starb - Lkw-Lenker schwer verletzt

Zwei Todesopfer hat am Dienstagnachmittag ein Frontalzusammenstoß auf der B9 in Fischamend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) gefordert. Ein Ehepaar in einem Pkw kam nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ums Leben. Ein Lkw-Lenker wurde schwer verletzt.

Laut Polizei war dem Crash ein Überholmanöver eines 35-jährigen Autofahrers aus dem Bezirk Tulln vorangegangen. Der Mann starb ebenso wie seine Frau (34) noch an der Unfallstelle. Der 24 Jahre alte Lkw-Chauffeur aus dem Bezirk Baden wurde in ein Krankenhaus transportiert.