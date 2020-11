Zwei unehrliche Finderinnen unterschlugen in Wien teuren Ehering

Schmuckstück im Wert von rund 25.000 Euro eingesteckt

Die Wiener Polizei fahndet nach zwei Frauen, die in der Wiener Innenstadt einen teuren Ehering gefunden und unterschlagen haben sollen. Die Besitzerin hatte das rund 25.000 Euro teure Schmuckstück am 2. September Am Hof in der Nähe eines Luxushotels beim Aussteigen aus einem Auto verloren, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer. Unmittelbar danach sollen die Frauen im Vorbeigehen den Ring gefunden und eingesteckt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Fahndungsfotos der Verdächtigen aus Überwachungskameras veröffentlichen lassen. Hinweise (auch anonym) werden an den Journaldienst des Kriminalreferates Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310-99-21810 erbeten.