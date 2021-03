Zwei Verkehrsunfälle binnen weniger Minuten im Waldviertel

Auf selbem Teilstück der L60 - Zwei Frauen und ein Kind verletzt - BILD

Am selben Teilstück der L60 haben sich am Montagvormittag bei Dietmanns (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel binnen weniger Minuten zwei Verkehrsunfälle ereignet. Zwei Frauen und ein zweieinhalb Jahre altes Kind wurden nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zunächst war eine 25-Jährige am sogenannten Bründlberg mit ihrem Pkw verunglückt. Der Wagen überschlug sich, die Lenkerin und ein Kind, das sich im Auto befunden hatte, wurden in das Landesklinikum Horn eingeliefert.

Kurz darauf krachte ein Kfz nur wenige Meter entfernt in den abbremsenden Pkw einer 56-Jährigen. Das Auto der Frau wurde über eine Böschung katapultiert und landete in einem rund 25 Meter von der Straße entfernten Graben. Feuerwehrleute retteten die Verletzte aus dem Wagen. Anschließend wurde die 56-Jährige in das Landesklinikum Waidhofen a. d. Thaya überstellt.

Drei Feuerwehren waren in die Arbeiten an Ort und Stelle involviert. Die L60 war für rund drei Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.