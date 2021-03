Zwei Verletzte bei Feuer in Salzburger Hochhaus: Brand rasch gelöscht

Massive Rauchentwicklung im achten Stock - Zwei Wohnungen standen in Flammen

In der Stadt Salzburg ist die Feuerwehr Dienstagmittag zu einem Brand in einem Hochhaus ausgerückt. Im achten Stock des früheren "Lichthauses" in der St.-Julien-Straße war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen über den Balkon dann auf eine zweite Wohnung über. Es kam zu massiver Rauchentwicklung, die Feuerwehr konnte den Brand aber rasch löschen. Ersten Informationen zufolge wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bot sich ein "dubioses Lagebild", berichtete Branddirektor Reinhold Ortler in einer Medieninformation der Stadt. Die Brandwohnung stand offen, die Scheiben zum Balkon hin waren bereits geborsten. Dank gleichzeitigem Außen- und Innenangriff mit Hochdruckrohr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. In der Wohnung selbst wurde niemand angetroffen, wenig später wurde aber eine Person im 10. Stock vorgefunden, die schwarz vor Ruß und Rauch war. Eine zweite Person mit vermuteter Rauchgasvergiftung wurde ebenso den Rettungssanitätern übergeben.

Das Obergeschoß und das Stiegenhaus des Gebäudes wurden massiv verraucht und müssen nun entsprechend entlüftet werden. Da die Feuerwehrmänner während ihres Einsatzes auch kleinere Explosionen im Haus wahrgenommen haben - möglicherweise ausgelöst von Pyrotechnik - werden nun alle 20 Wohnungen im achten Obergeschoß von der Polizei kontrolliert. Dazu ist ein Sonderkommando der Exekutive gemeinsam mit der Feuerwehr im Einsatz.

Die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzburg standen mit insgesamt 32 Mann und zwei Drehleitern im Einsatz. Mit einer Höhe von rund 41 Metern und zwölf oberirdischen Stockwerken teilt sich das Gebäude laut der Hochhausdatenbank "Emporis" die Ränge 7 bis 9 der höchsten Gebäude der Stadt. Die Brandursache sei noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Stadt zur APA.