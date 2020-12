Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Sulzberg (Bez. Bregenz) sind am Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Eine 64-jährige Autolenkerin, die mit ihrem Mann unterwegs war, wurde auf der Sulzberger Straße (L21) von der tief stehenden Sonne so stark geblendet, dass sie die Orientierung verlor. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Pkw eines 21-Jährigen zusammenstieß. Die Verletzten wurden ins LKH Bregenz eingeliefert, informierte die Polizei.