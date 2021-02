Lenker im Alter von 27 und 62 Jahren wurden in das Landesklinikum Horn gebracht

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß hat am Donnerstagnachmittag auf der B38 in Rastenfeld (Bezirk Krems) zwei Verletzte gefordert. Polizeiangaben zufolge wurden die Lenker im Alter von 27 und 62 Jahren in das Landesklinikum Horn gebracht. Die Autos der beiden Männer waren nach der Kollision auf eine Böschung geschleudert worden.