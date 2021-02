Zwei Verletzte bei Unfällen auf Autobahnen in Tirol

Autolenker im Alter von 22 und 28 Jahren fuhren auf Lkw auf

Bei Unfällen auf der Inntal- und der Brennerautobahn sind am Freitag bzw. in der Nacht auf Samstag zwei Autofahrer verletzt worden. In beiden Fällen fuhren die Pkw-Lenker im Alter von 22 und 28 Jahren auf, informierte die Polizei. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die zwei Lkw-Fahrer aus Bulgarien, 34 und 55 Jahre alt, blieben unverletzt. An den Wagen entstand Totalschaden.

Der 22-Jährige war am Freitagnachmittag auf der Brennerautobahn (A13) in nördlicher Richtung unterwegs, als er im Stadtgebiet von Innsbruck gegen das Heck des Schwerfahrzeugs prallte. Dabei wurde die rechte Seite des Autos aufgerissen. Der Pkw kam auf der ersten Fahrspur zum Stillstand, die A13 war im Unfallbereich während etwa 45 Minuten lediglich einspurig befahrbar.

Auf der Inntalautobahn (A12) fuhr der 34-jährige Lkw-Chauffeur gegen 1.15 Uhr in Richtung Kufstein. Nachdem er vom Parkplatz Langkampfen (Bez. Kufstein) wieder auf die A12 aufgefahren war, schaltete der Lkw aufgrund von Elektronikproblemen in den Notbetrieb. Deshalb war das Schwerfahrzeug nur noch mit 20 km/h zu bewegen. Der 34-Jährige versuchte noch, den Lkw auf den Pannenstreifen zu fahren, der nachkommende 28-jährige Autolenker fuhr aber ungebremst auf das Schwerfahrzeug auf. Das Autowrack blieb ebenfalls auf der Normalspur liegen.