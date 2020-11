Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich

Zusammenstöße auf Kreuzungen

In Niederösterreich sind am Mittwoch zwei Personen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ein 59-jähriger Motorradfahrer kollidierte laut Landespolizeidirektion Niederösterreich in Hadersdorf am Kamp, einer Katastralgemeinde von Hadersdorf-Kammern (Bezirk Krems), auf einer Kreuzung mit dem Pkw eines 93 Jahre alten Niederösterreichers. Der Biker wurde mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

In Traiskirchen (Bezirk Baden) stieß ein 48-jähriger Lenker eines Klein-Lkw auf einer Kreuzung mit einer 53 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Die Radlerin kam zum Sturz und musste verletzt ins Landesklinikum Baden transportiert werden.