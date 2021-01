Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberkärnten

32-Jähriger wurde in Autowrack eingeklemmt

Zwei Männer sind am Dienstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Sachsenburg (Bezirk Spittal an der Drau) verletzt worden. Laut Polizei bog ein 32-jähriger Autolenker von einer Gemeindestraße in die Drautalstraße (B100) ein. Dabei dürfte er ein anderes Auto, gelenkt von einem 27-jährigen Mann, übersehen haben und kollidierte mit diesem. Der Pkw des 27-Jährigen schlitterte in den Straßengraben, das Auto des anderen Lenkers wurde gegen eine Leitschiene geschleudert.

Der 32-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt, er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen. Wegen der Schwere der Verletzungen war die Durchführung eines Alkomatentests nicht möglich, die Staatsanwaltschaft ordnete daher eine Blutuntersuchung an. Der 27-Jährige wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht, ein bei ihm vorgenommener Alkomatentest verlief negativ. Die B100 war im Unfallbereich für fast zwei Stunden gesperrt.