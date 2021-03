Zwei Vermisste bei Wohnungsbrand in der Obersteiermark

Personen könnten in der brennenden Wohnung gewesen sein - Polizei ermittelt

Zwei Personen eines Mehrparteienhauses gelten seit einem Wohnungsbrand in Judenburg im obersteirischen Bezirk Murtal, der in den Morgenstunden ausgebrochen war, als vermisst. Bei ihnen könnte es sich laut ersten Informationen der Polizei um die Bewohner der betroffenen Wohnung handeln. Das Landeskriminalamt Steiermark habe die Ermittlungen übernommen, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag.