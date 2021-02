Zwei weitere Leichen in norwegischem Erdrutschgebiet gefunden

Überreste von neun der insgesamt zehn Todesopfer entdeckt

Knapp sechs Wochen nach dem tödlichen Erdrutsch in Norwegen haben die Suchmannschaften die Leichen von einem achten und einem neunten Todesopfer entdeckt. Die beiden Toten seien mit Hilfe von Suchhunden am Dienstagnachmittag im Katastrophengebiet in der Gemeinde Gjerdrum gefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit. Informationen zur Identität der beiden sollten frühestens im Laufe des Mittwochs bekanntgegeben werden.

Damit sind nun die Überreste von neun der insgesamt Menschen gefunden worden, die bei dem Hunderte Meter langen und breiten Erdrutsch am 30. Dezember in der Gemeinde nordöstlich von Oslo umgekommen waren. Vom 1. bis 3. Jänner hatten die Rettungskräfte sieben Todesopfer gefunden - ein zweijähriges Mädchen mit seinem Vater und seiner schwangeren Mutter sowie vier weitere Tote im Alter von 29 bis 69 Jahren. Die Hoffnung, die verbliebenen drei Vermissten in dem instabilen Gelände noch lebend zu finden, war sechs Tage nach dem Abgang aufgegeben worden. Bei den drei Vermissten handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 49 und 50 Jahren sowie um ein 13-jähriges Mädchen.