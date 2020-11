Zwei Wiener Teenager wegen Widerstands gegen Polizei festgenommen

Zwei Jugendliche sind am Donnerstag bei Polizeieinsätzen in Wien-Donaustadt und Rudolfsheim-Fünfhaus wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen worden. Bei der Amtshandlung in der Wagramer Straße soll ein des Ladendiebstahls beschuldigter 16-Jähriger versucht haben, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen. Der Beamte des Stadtpolizeikommandos "konnte dies verhindern und den Beschuldigten unter Anwendung von Körperkraft zu Boden bringen".

Ein 14-Jähriger hatte indes auf dem Areal des Westbahnhofs am Europaplatz verbotenerweise geraucht. Bei der Ausweiskontrolle habe der Jugendliche den Polizisten "vor die Füße gespuckt und diese mit Schlägen angegriffen", berichtete Polizeisprecher Heinz Holub. Verletzte gab es bei keiner der beiden Amtshandlungen.