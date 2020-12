Zwei Zimmerbrände in Graz - Ein Mann mit Rauchgasvergiftung im LKH

In beiden Fällen offenbar Kochgut am eingeschalteten Herd vergessen - BILD

In Graz sind in zwei Wohnungen am Dienstagabend Brände ausgebrochen, in beiden Fällen soll laut Berufsfeuerwehr vergessenes Kochgut am eingeschalteten Herd die Ursache gewesen sein. Ein Mann (27) erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins LKH Graz gebracht, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte. Durch Löschversuche der Bewohner mit Handfeuerlöschern wurden beide Brände schon im Entstehen eingedämmt, der Schaden blieb relativ gering.

Im Falle des 27-Jährigen hatten Nachbarn gegen 19.00 Uhr die Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Als diese bei dem Wohnhaus im Bezirk Jakomini eintrafen, hatte der Mann das Feuer bereits weitgehend gelöscht. Er hatte sich zuvor alleine in der Wohnung seiner Freundin befunden. Ein Nachbar half ihm beim Löschen. Der 27-Jährige wurde vom Roten Kreuz zur Untersuchung und Behandlung ins LKH gebracht.

Einsatzleiter Dieter Pilat nahm die Wohnungsbrände zum Anlass, für die Installation von Heim-Rauchmeldern zu werben. Diese günstigen Geräte könnten hohe Sachschäden verhindern und Menschenleben retten.