Slowenischer Schriftzug unkenntlich gemacht

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Bleiburg und in St. Kanzian am Klopeiner See zweisprachige Ortstafeln beschmiert. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich um die gleichen Täter handeln.

In Bleiburg wurden bei zwei Tafeln die slowenische Bezeichnung Pliberk mit schwarzer Farbe unkenntlich gemacht. In St. Kanzian wurde auf der Ortstafel der Ortschaft Buchbrunn die slowenische Bezeichnung Bukovje "behandelt". Die Ermittlungen laufen.