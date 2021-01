Zweisprachige Ortstafeln in Eberndorf beschmiert

Slowenischer Schriftzug mit schwarzer Farbe unkenntlich gemacht

Sechs zweisprachige Ortstafeln im Gemeindegebiet von Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) sind in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten beschmiert worden. Auf den Tafeln wurde nach Angaben der Polizei mit schwarzer Lackfarbe der slowenische Schriftzug unkenntlich gemacht. In den vergangenen Wochen ist es bereits einige Male zu ähnliche Aktionen gekommen, zuletzt vor wenigen Tagen in St. Kanzian und Bleiburg.

"Solche Aktionen sind aufs Schärfste zu verurteilen", betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). "Ein Verhalten wie dieses ist für unsere aufgeschlossene und soziale Gesellschaft, zu der wir uns insbesondere in den vergangenen Jahren entwickelt haben, völlig inakzeptabel", meinte Kaiser in einer Aussendung.