Zweite Coronawelle bremste Chinas Dienstleister Anfang 2020

Chinas Regierung peilt 7,5 Prozent Wirtschaftswachstum für 2012 an China stellt sich auf eine weitere Abkühlung seines Wirtschaftswachstums ein. Zum Auftakt der diesjährigen Tagung des Volkskongresses gab Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao am Montag in Peking nur noch 7,5 Prozent Wachstum als Ziel für dieses Jahr vor.