Zweite Infektionswelle trübt Stimmung im deutschen Mittelstand

Die zweite Corona-Infektionswelle drückt auf die Stimmung der kleineren und mittleren Betriebe in Deutschland. Im Oktober hätten die Sorgenfalten im Mittelstand angesichts rasant steigender Covid-19-Infektionen und absehbaren Geschäftsbeschränkungen wieder zugenommen, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Montag zum Mittelstandsbarometer der staatlichen Förderbank.

"Die für November beschlossenen Teil-Lockdowns in Deutschland und fast allen anderen europäischen Ländern werden den Konjunkturaufschwung erst einmal unterbrechen." Das KfW-/Ifo-Barometer sank im Oktober leicht - und zwar ausschließlich wegen der schlechteren Erwartungen. Die Geschäftslage der Firmen hingegen verbesserte sich etwas.

Bei den Großunternehmen entwickelten sich den Angaben zufolge gute Lage und schlechte Erwartungen noch stärker in entgegengesetzte Richtung. In der Industrie hellte sich die Stimmung bei großen und mittelständischen Betrieben auf. "Gerade die exportorientierte Industrie dürfte von der kräftigen Erholung in China und den USA profitieren", erklärte die KfW, warnte aber zugleich: "Mit wieder schwächeren Geschäfts- und Exporterwartungen, insbesondere bei den großen Industrieunternehmen, deutet sich ein nachlassendes Tempo an."