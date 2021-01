Zweite Regierung Conte am Ende - 16 Monate der Pandemie und Krise

Vom ersten Corona-Fall bis zum Streit über die EU-Wiederaufbaugelder - Parteilose italienischer Premier blickt auf turbulente Zeiten zurück (Von Micaela Taroni/APA)

Mit dem geplanten Rücktritt Giuseppe Contes geht das 66. Kabinett in Italiens republikanischer Geschichte zu Ende. Der Ministerpräsident trägt damit seine zweite Regierung zu Grabe, die im September 2019 aus dem Bündnis der einstigen Erzfeinde Fünf Sterne und Sozialdemokraten entstanden war. Der seit Juni 2018 als Premier amtierende Conte, der bereits einen Koalitionswechsel überstanden hat, hofft nun, sein drittes Kabinett auf die Beine zu stellen.

Auf 16 durchaus turbulente Monate, die größtenteils mit dem Annus Horribilis 2020 zusammenfielen, blickt die zweite Regierung Conte zurück. Das Kabinett entstand aus der Asche der Koalition aus Fünf Sterne und rechter Lega, die wegen gravierender Divergenzen zwischen den beiden Parteien im August 2019 zusammengebrochen war. Nachdem er eine populistische, stark europakritische Regierung geführt hatte, bemühte sich der parteilose Jurist Conte an der Spitze seines neuen Mitte-Links-Kabinetts, wieder einen konstruktiveren Dialog mit der EU-Kommission aufzubauen.

Contes Regierungskurs war von Anfang an nicht einfach. Kurz nach der Vereidigung des neuen Kabinetts trat Ex-Premier Matteo Renzi aus der sozialdemokratischen PD (Partito Democratico) aus und gründete seine eigene Mitte-Links-Partei Italia Viva, die vor allem im Senat für den Erhalt der Regierungsmehrheit entscheidend war. Meinungsverschiedenheiten zwischen Renzi und der Fünf-Sterne-Bewegung machten Conte zu schaffen und zwangen ihn zu zermürbenden koalitionsinternen Verhandlungen, um seine Mehrheit im Parlament zusammenzuhalten.

Am 30. Jänner 2020 wurden in Italien die ersten beiden Coronavirus-Fälle gemeldet. Zwei chinesische Touristen in Rom mussten wegen Covid-19 ins Spital eingeliefert werden. Am nächsten Tag rief der Ministerrat einen sechsmonatigen Ausnahmezustand aus. Am 20. Februar wurde in der Region Venetien das erste Coronavirus-Todesopfer gemeldet. Italien wurde hart von der Pandemie getroffen und versank schier in einem Albtraum.

Am 9. März wurde ganz Italien zur Roten Zone mit Ausgangsverbot erklärt. Mit der Verordnung "Ich bleibe zu Hause" begann ein nie da gewesener Lockdown, der 40 Tage lang dauern sollte und Italien in eine tiefe Wirtschaftskrise stürzte. Die Regierung verabschiedete mehrere Hilfspakete zur Stützung der von der Krise am schwersten getroffenen Wirtschaftssektoren. Um seine Maßnahmen durchzubringen, griff Conte dank des Ausnahmezustands auf Verordnungen zurück, die nicht vom Parlament gebilligt werden mussten. Damit zog er sich viel Kritik seitens der Opposition zu. Immer wieder wurde der 56-jährige Conte beschuldigt, in Alleinregie oder mithilfe von Taskforces, die er selbst beauftragt hatte, seine Beschlüsse umzusetzen.

Im Juli errang Conte beim EU-Gipfel in Brüssel einen historischen Sieg. Trotz des Widerstands der "Sparsamen Vier", zu denen auch Österreich gehörte, erreichten die EU-Mitgliedsstaaten eine Einigung über das gewaltige EU-Wiederaufbauprogramm "Recovery Fund": Über 200 Milliarden Euro sollen zur Finanzierung des wirtschaftlichen Neustarts nach Italien wandern.

Im September billigten die Italiener dann per Referendum eine Verfassungsreform, die die Verkleinerung des Parlaments um ein Drittel der Sitze vorsieht. Bei den Regionalwahlen in mehreren Regionen schaffte die oppositionelle Lega nicht den Durchbruch. Ende Oktober begann eine zweite Corona-Infektionswelle. Italien führte das sogenannte Ampelsystem mit auf regionaler Basis bestimmten Anti-Covid-Maßnahmen ein.

Im Jänner eskalierte schließlich der Streit zwischen Renzi und Conte wegen Differenzen über das milliardenschwere Corona-Hilfsprogramm, den "Recovery Plan". Renzis Italia Viva trat aus dem Koalitionsbündnis aus und zog seine beiden Ministerinnen - Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti - aus dem Kabinett ab. Conte hat damit nun keine ausreichende Mehrheit mehr im Senat. Zwar überstand der Premier vergangene Woche eine Vertrauensabstimmung im Parlament, im Senat verfügt er jedoch nur über eine hauchdünne Mehrheit, die ihm das Regieren ohne "Nothelfer" aus anderen Parteien nicht ermöglicht.

Aus Sorge über eine Niederlage bei einer am kommenden Mittwoch geplanten Abstimmung über die Justizpolitik der Regierung will Conte am heutigen Dienstag seinen Rücktritt einreichen und danach Staatspräsident Sergio Mattarella aufsuchen. Der Premier hofft, das ihm das Staatsoberhaupt ein neues Mandat erteilt, um eine Regierung auf breiterer Basis bilden zu können.

Sollte es Conte nicht gelingen, eine neue Regierungskoalition auf die Beine zu stellen, könnte es zu einer Konzentrationsregierung mit beschränktem Programm kommen. Als möglicher Nachfolger Contes gilt in diesem Fall der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi.