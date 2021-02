Zweite Runde nötig bei Wahl des Chefanklägers von Weltstrafgericht

Vertragsstaaten konnten sich nicht auf Kandidaten einigen

Die Wahl eines neuen Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofes geht in eine zweite Runde. Im ersten Wahlgang erzielte am Freitag keiner der vier Kandidaten eine Mehrheit. Die 123 Vertragsstaaten des Gerichts sollten um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) erneut in New York zusammenkommen, um den Nachfolger von Chefanklägerin Fatou Bensouda (60) zu wählen.

Die Juristin aus Gambia wird im Juni nach neun Jahren aus dem Amt scheiden. Das Gericht mit Sitz in Den Haag verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.

Im ersten Wahlgang erzielte der britische Jurist Karim Khan 59 von 62 benötigten Stimmen, gefolgt von dem Iren Fergal Gaynor mit 47 Stimmen. Auf Platz 3 kam der Spanier Carlos Castresana vor Francesco Lo Voi aus Italien mit fünf Stimmen.

Der Entscheidungsprozess ist ungewöhnlich langwierig und schwierig. Erstmals konnten sich die Vertragsstaaten nicht auf einen Kandidaten einigen.