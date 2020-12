Zwischen "Brenner" und Selbstgespräch: Autor Wolf Haas wird 60

Bestseller durch "Brenner"-Reihe - Erfolge auch mit Experimenten wie "Das Wetter vor 15 Jahren" - Geburtstag am 14. Dezember - BILD

Er ist ein Mann der Rekorde: Mit seinen Romanen ist Wolf Haas seit 1996 regelmäßig in den Bestseller-Listen zu finden, die Verfilmungen seiner "Brenner"-Romane zogen Massen in die Kinos. Der studierte Linguist und ehemalige Werbetexter versteht es, mit hintergründigem Humor nicht nur im Krimi-Genre zu überzeugen. Am Montag (14. Dezember) feiert er seinen 60. Geburtstag.

Den Sprung ins Leben als freier Schriftsteller wagte der 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer (Salzburg) geborene Autor allerdings erst spät: 1996 erschien mit "Auferstehung der Toten" sein (mit dem deutschen Krimi Preis ausgezeichnetes) Debüt, in dem er den Lesern den Privatdetektiv Simon Brenner vorstellte. Darauf folgten in kurzen Abständen heute als Klassiker geltende Bestseller wie "Der Knochenmann" (1997), "Komm, süßer Tod" und "Silentium!" (1999). Nach "Wie die Tiere" und schließlich "Das ewige Leben" schien es so, als hätte Haas mit seinem Helden abgeschlossen, bevor er mit "Der Brenner und der liebe Gott" (2009) und "Brennerova" im Jahr 2014 dann doch noch mal zwei drauflegte. Die Verfilmungen durch Wolfgang Murnberger mit Josef Hader wurden zu heimischen Kino-Hits.

In der Zwischenzeit überraschte Wolf Haas Publikum wie Kritik immer wieder mit unkonventionellen Ansätzen: Mit "Das Wetter vor 15 Jahren" legte er 2006 einen Liebesroman in Interview-Form vor, in dem sein gleichnamiger Held in einer "Literaturbeilage" befragt wurde. Das Werk schaffte es prompt auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis. Auch 2012 wartete er mit einem überraschenden Roman mit dem Titel "Verteidigung der Missionarsstellung" auf. Darin ging es freilich weniger um den Liebesakt denn um die Sprache. Hier wimmelte es von grafischen Mätzchen und extravaganten Stilmitteln, da fand die Handlung im Schriftsatz ebenso ihre Entsprechung wie plötzliche Gehirnleere, das Querlesen eines Buches, chinesische Konversation oder schottische Paisley-Muster. Seine Dissertation hatte im Jahr 1990 übrigens den Titel "Sprachtheoretische Grundlagen der Konkreten Poesie."

Der Roman brachte ihm jedenfalls den "Bremer Literaturpreis" ein. Laut Jury verkupple der Roman mit Lust und Witz das Erzählen mit der sprachphilosophischen Reflexion, hieß es damals in der Begründung. Sein bisher letzter Roman "Junger Mann" beschäftigte sich mit einem Teenager und seinem Bestreben, einige Kilos zu verlieren.

Aber nicht nur als Autor, auch als Werbetexter hat Haas (in seinen frühen Jahren) Spuren hinterlassen. Sowohl der Slogan "Ö1 gehört gehört" als auch "Lichtfahrer sind sichtbarer" gehen auf sein Konto. Wolf Haas hat sich noch nie um die magische Grenze zwischen U-und E-Literatur Gedanken gemacht. Mit seinen Brenner-Krimis hat er ein Millionenpublikum erreicht und dennoch einen auch von den Germanisten gewürdigten ganz eigenen Sound in die österreichische Gegenwartsliteratur gebracht. Anlässlich der Zuerkennung des "Jonathan Swift"-Preises, den internationalen Literaturpreis für Satire und Humor, hieß es 2016: "Wolf Haas hat der klassischen Form des Kriminalromans mit den Geschichten um den Privatdetektiv Simon Brenner neues satirisches Leben eingehaucht." 2017 erhielt er für seine Brenner-Romane schließlich den österreichischen Kunstpreis.

