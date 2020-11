Zwölf Feuerwehren bei Brand in Holzindustriebetrieb in NÖ im Einsatz

Höchste Alarmstufe ausgerufen - Flammen rasch gelöscht

Beim Brand in einer Halle eines Holzindustriebetriebes in Zarnsdorf in der Gemeinde Wolfpassing (Bezirk Scheibbs) sind in der Nacht auf Freitag mehr als 200 Mitglieder von zwölf Feuerwehren im Einsatz gestanden. Nach Angaben des Bezirkskommandos war mit B4 die höchste Alarmstufe ausgelöst worden. Die Flammen wurden rasch beseitigt, ein Übergreifen auf weitere Objekte auf dem Areal wurde verhindert.

Die Helfer gingen unter Atemschutz zu Werke. Die Wasserversorgung erfolgte bei den Löscharbeiten aus einem angrenzenden Teich, zahlreiche Pumpen wurden dabei zu Hilfe genommen.