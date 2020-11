Ein zwölfjähriger Bub ist am Dienstag beim Spielen auf einem Kärntner Bauernhof schwer verletzt worden. Laut Polizei hörte seine Tante (29), die in der gleichen Lagerhalle des Hofs in Kleblach-Lind (Bezirk Spittal an der Drau) arbeitete, den Schüler plötzlich laut aufschreien. Die Stütze eines Anhängers war eingeknickt, der zu Boden krachende Anhänger hatte das Bein des Kindes getroffen. Der Bub wurde per Rettungshubschrauber nach Villach ins Spital geflogen.