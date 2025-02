So läuft das Mega-Sportweekend im TV

Weil der Freitag bei der Nordischen WM in Trondheim schon gelaufen ist, können wir uns ganz auf den Südderby-Kracher zwischen Stuttgart und Bayern konzentrieren. Machen Konrad Laimer & Co. den nächsten Schritt Richtung Titel? DAZN überträgt ab 20.30 live.

MotoGP: Wecker stellen!

Wecker stellen heißt es für die MotoGP-Fans - und Umschalten auf ServusTV: Am Samstag um 4.40 Uhr unserer Zeit steigt die Qualifikation zum Auftakt in Thailand. Wenn sich Vorjahrs-Sturzpilot Marc Marquez auf seiner neuen Werks-Ducati hält, ist er vermutlich auch im Sprint (ab 8.30 Uhr) Favorit. Der eigentliche GP am Sonntag geht übrigens erst um 9 Uhr los.

Sa., ab 9.30 Uhr: Herren-RTL, Damen-Abfahrt

Ab 9.15 Uhr wird ORF1 zum Sport-Sender. Um 9.30 Uhr startet der 1. Durchgang zum RTL in Kranjska Gora. Erlöst Sensations-Weltmeister Raphael Haaser die ÖSV-Herren vom Fluch einer Saison völlig ohne Weltcup-Sieg? Saisonübergreifend fährt die Truppe von Herrenchef Marko Pfeifer seit 33 Rennen einem vollen Erfolg hinterher! Die Entscheidung (2. Durchgang) fällt ab 13 Uhr.

Dazwischen (10.30 Uhr) geht's bei der 2. Damen-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell zur Sache. Wem gelingt die Revanche für die Freitag-Abfahrt?

Nordische WM: Drei ÖSV-Medaillenchancen am Samstag

Bei der Nordischen WM in Trondheim dürfen wir gleich drei Mal auf Edelmetall hoffen:

- Ab 14 Uhr legt Mika Vermeulen im Skiathlon los. Dieser spannende, Bewerb ist bei den Sportfans hierzulande noch nicht richtig angekommen. Nach einem 10-km-Langlauf im klassischen Stil fetzen die Asse an die "Box", wechseln auf die kurzen Skating-Ski, mit denen sie auf dem zweiten 10-km-Teilstück um Medaillen kämpfen.

- Ab 16 Uhr gehen die Kombinierer um Johannes Lamparter in die Loipe (Springen war um 12 Uhr), wo nach 7,5 km die Medaillen-Entscheidung fällt.

- Ab 17 Uhr springen Eva Pinkelnig und Kolleginnen um Team-Medaillen.

Quasi zum Ausklang des Tages können wir uns bei der Qualifikation für die Herren-Konkurrenz in Stimmung bringen (Qualifikation für das Springen/Normalschanze ab 20.30 Uhr, ORF1 live).

Ähnlich intensiv wird der Sonntag.

Sonntag, ab 9.30 Uhr: Herren-Slalom & Damen-Super-G

- Ab 9.30 Uhr müssen wir vom MotoGP wegschalten um zu schauen, wie's im Herren-Slalom steht. Ob es Manuel Feller in Kranjska Gora nach über einem Jahr zurück auf die Siegerstraße schafft erfahren wir ab 13.30.

- Um 10.30 Uhr will uns Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier beweisen, dass sie auch im Weltcup gewinnen kann - sofern die befürchtete Angina-Infektion es zulässt.

Dann übernehmen die Nordischen.

Sonntag, 17 Uhr: Superadler um Gold

Während Lisa Hirner nach gesundheitlichen Problemen in der Kombi (12/16 Uhr) auf ein Wunder hofft, zählt Teresa Stadlober im Skiathlon (ab 14 Uhr) zum erweiterten Medaillenkreis.

Der erste ganz große Höhepunkt der 55. Nordischen Titelkämpfe in Norwegen startet am Sonntag um 17 Uhr, dann wollen sich unsere Superadler Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl, die in der bisherigen Saison alles in Grund und Boden gesprungen haben, das verdiente Gold abholen. Läuft alles nach Plan, dann ertönt zu Krönug des Super-Sport-Wochenendes kurz vor 19 Uhr die rot-weiß-rote Bundeshymne ...