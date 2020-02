Derzeit Wartezeit bei neuen Pässen

Das Jahr 2020 gilt als Superpassjahr. Wer einen neuen Pass braucht, muss mit Wartezeiten rechnen.

Wer heuer in einen neuen Reisepass brauch, muss mit Wartezeiten rechnen - denn das Jahr 2020 wird auch als das Superpassjahr betitelt. Jeder sechste Österreicher muss in diesem Jahr seinen Reisepass erneuern. Dementsprechend groß ist das Gedränge bei den zuständigen Passservicestellen. Vor allem in den Monaten März bis Juli herrscht Hochfrequenz.

Ursache ist Verteuerung

Um die Prozesse zu beschleunigen, sind neue Anträge nicht mehr hauptwohnsitzgebunden. Man kann seinen Pass also in allen Wiener Bezirksämtern beantragen. Ursache für den großen Andrang ist die Preisverdoppelung der Reisedokumente im Jahr 2000. Damals haben viele Österreicher ihren Pass erneuern lassen. Der Pass muss alle 10 Jahre wieder erneuert werden - und das trifft auch das Jahr 2020.