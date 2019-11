Die Ski-Saison ist eröffnet. Wir haben alle Skiopenings für Sie.

Österreich. Die österreichischen Skiregionen sind bereit und können es kaum erwarten in die Wintersaison zu starten. Tausende begeisterte Wintersportler haben schon ihre Skiausrüstungen vorbereitet und machen sich bald auf den Weg in die österreichischen Skigebiete.

Niederösterreich

Hochkar: 30. November 2019: Saisonstart bei geeigneter Schneelage

Annaberg:06. Dezember 2019, Saisonstart bei ausreichender Schneelage Lackenhof/Oetscher.Anfang Dezember 2019, Saisonstart bei geeigneter Schneelage

Mitterbach: 07. Dezember 2019, Saisonstart bei geeigneter Schneelage

Mönichkirchen-Mariensee: Anfang Dezember 2019, Saisonstart bei ausreichender Schneelage

Semmering: Mitte Dezember 2019, Saisonstart bei ausreichender Schneelage

Oberösterreich

Hinterstoder/Pyhrn Priel: 29. November 2019, SaisonstartKasberg/Grünau im Almtal: 30. November 2019, Saisonstart je nach Schneelage

Hochficht/Böhmerwald: 07. Dezember 2019, Saisonstart bei ausreichender SchneelageDachstein-West/Gosau: 14. Dezember 2019, Saisonstart je nach Schneelage (Wochenendbetrieb ab 07.12.)

Feuerkogel/Ebensee: 14. Dezember 2019, Saisonstart

Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Krippenstein Dachstein/Obertraun: 21. Dezember 2019, Saisonstart



Salzburg / Salzburgerland

Abtenau/ Karkogel & Sonnleitn: 8. Dezember 2019, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Flachau/ Snow Space Salzburg: Ende November/ Anfang Dezember 2019, Saisonstart - 13. – 15. Dezember 2019, Start up 20 - Winteropening

Filzmoos: 14. Dezember 2019, Saisonstart bei ausreichender Schneelage

Gasteinertal:

Bad Gastein: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Bad Hofgastein: 30. November 2019, Saisonstart - 14. Dezember 2019, Winteropening - Sound & Snow Gastein mit Bonez MC & RAF Camora

Dorfgastein: 29. November 2019, Saisonstart

Sportgastein. 06. Dezember 2019, Saisonstart

Grossarltal. 29. November 2019, Saisonstart

Hochkönig.. Anfang Dezember 2019, Saisonstart je nach Schneelage

Lungau:

Fanningberg - Weißpriach/ Mariapfarr: Anfang Dezember 2019, Saisonstart

Großeck-Speiereck/ Mauterndorf & St.Michael: Anfang Dezember 2019, Saisonstart

Katschberg/ St.Margarethen im Lungau: 30. November 2019, Saisonstart

Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski: Termin noch nicht bekannt

Nationalpark Hohe Tauern: Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena: 13. Dezember 2019, Saisonstart - Wochenendbetrieb 06. bis 08.Dezember 2019

Obertauern. 20. November 2019, Saisonstart bei ausreichender Schneelage - 30. November 2019, Winteropening - Ski Opening Konzert mit CRO

Rauris: 13. Dezember 2019, Saisonstart

Saalbach-Hinterglemm Skicircus: 29. November 2019, Saisonstart - 06. - 08. Dezember 2019, Winteropening - Bergfestival - 12. -15. Dezember 2019, Winteropening - Rave on Snow

St. Johann in Pongau/ Snow Space Salzburg. Ende November/ Anfang Dezember, Saisonstart

Wagrain-Kleinarl/ Snow Space Salzburg: Ende November/ Anfang Dezember 2019, Saisonstart - Mitte Dezember 2019, Winteropening - Winterstart Hoch 2

Werfenweng: 21. Dezember 2019, Saisonstart: Wochenendbetrieb ab 08. Dezember 2019 bei geeigneter Schneelage

Zell am See- Kaprun: Ende September/Anfang Oktober 2019, Saisonstart Kitzsteinhorn - 08. – 10. November 2019, Winteropening - WOW Glacier Love - 29. November 2019, Saisonstart Schmittenhöhe/Zell am See bei entsprechender Schneelage

Zillertal Arena:

Krimml / Hochkrimml: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Wald / Königsleiten: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Kärnten

Bad Kleinkirchheim: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Gerlitzen Alpe: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Goldeck: 13. Dezember 2019, Saisonstart

Heiligenblut am Grossglockner. 7. Dezember 2019, Saisonstart

Innerkrems: 20. Dezember 2019, Saisonstart

Katschberg. 30. November 2019, Saisonstart

Klippitztörl: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Mallnitz. 21. Dezember 2019, Saisonstart

Mölltal Gletscher. durchgehend geöffnet von 20. Juni 2019 bis 10. Mai 2020

Nassfeld: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Turracher Höhe: Saisonstart Ende November/Anfang Dezember 2019

Weissensee: 21. Dezember 2019, Saisonstart



Steiermark

Bad Mitterndorf/Tauplitz: 30. November 2019, Saisonstart

Galsterberg – Pruggern-Michaelerberg: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Kreischberg/Murau: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Ramsau am Dachstein: 08. Dezember 2019, Saisonstart - 06. - 08. Dezember 2019 Ramsauer Langlauf-Opening

Schladming:

Planai: 06. Dezember 2019, Ski-Opening Schladming -Planai mit TOP-Star DJ's - Anfang Dezember 2019, Saisonstart sobald es die Schneelage erlaubt

Hochwurzen: 07. Dezember 2019, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Hauser Kaibling: 29. November 2019, Saisonstart - 06.-08. Dezember 2019 offizielles Ski-Opening

Reiteralm / Fageralm: Ende November / 20. Dezember 2019, Saisonstart

Schönberg-Lachtal: 06. Dezember 2019, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Stuhleck – Spital am Semmering: Termin noch nicht bekannt

Turracher Höhe: Saisonstart Ende November/Anfang Dezember 2019

Wildalpen: 26. Dezember 2019, Saisonstart

Tirol

Alpbachtal/ Ski Juwel: 06. Dezember 2019, Saisonstart - 14.-15. Dezember 2019, Familien Ski Opening

Innsbruck und seine Feriendorfer:

Axamer Lizum: 29. November 2019, Saisonstart

Igls-Patscherkofel: 14. Dezember 2019, Saisonstart

Mutters - Muttereralm: 21. Dezember 2019, Saisonstart

Innsbruck - Nordkettenbahn: Anfang/Mitte Dezember 2019, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Kühtai: 29. November 2019, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Ischgl: 28. November 2019, Saisonstart - 30. November 2019, Winteropening - Top of the Mountain Opening Concert mit SEEED

Kaunertal: 28. September 2019, Saisonstart - 11. – 13. Oktober 2019, Kaunertal Opening 2019 presented by Blue Tomato

Kitzbühel: 26. Oktober 2019, Saisonstart

Nauders am Reschenpass: 13. - 14. Dezember 2019, Saisonstart & Winteropening "Rock den Berg"

Osttirol:

Großglockner Resort Kals – Matrei: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Lienz-Lienzer Dolomiten/Zettersfeld: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Obertilliach/Golzentipp: 15. Dezember 2019, Saisonstart

Sillian- Ferienregion Hochpustertal: 07. Dezember 2019, Saisonstart

St. Jakob im Defereggental: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Ötztal:

Sölden:16. September 2019, Öffnung Gletscherskigebiet abhängig von Schneelage - 14. November 2019, Öffnung Winterskigebiet - 25. - 27. Oktober 2019, FIS-Skiweltcup Opening

Obergurgl-Hochgurgl: 14. – 24. November 2019, SAT.1 BAYERN Skiopening

Pitztal:

Jerzens: 07. Dezember 2019, Pitztaler Skiopening am Hochzeiger mit Wincent Weiss

Rifflsee Bergbahnen: 06. Dezember 2019, SaisonstartSt. Leonhard: 19. - 20. Oktober 2019, Pitztaler Gletscher Ski & Show

Seefeld: Anfang Dezember 2019, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Serfaus-Fiss-Ladis: 04. Dezember 2019, Saisonstart

Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental: 07. Dezember 2019, Saisonstart - 07. – 08. und 13.- 15. Dezember 2019, Winteropening – Party Wochenenden

St. Anton am Arlberg: 29. November 2019, Saisonstart - 28. November – 01. Dezember 2019, STANTON Ski Open: The Race, Sarah Connor u.v.m.

Stubaital:

Fulpmes – Schlick 2000: Anfang Dezember 2019, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Neustift – Stubaier Gletscher: Mitte September 2019, Saisonstart - 18. - 20. Oktober 2019, Winteropening - Stubai Premiere Snowboard

Tiroler Zugspitzarena: 13. Dezember 2019, Saisonstart - Wochenendbetrieb ab 29. November 2019

Wildschönau/ Ski Juwel: 06. Dezember 2019, Saisonstart - 13. – 15. Dezember 2019, Ski Opening Wildschönau

Zillertal:

Hochzillertal/Kaltenbach: 30. November 2019, Saisonstart

Mayrhofen-Hippach: 07. Dezember 2019, Saisonstart Penken-,Horberg- und Möslbahn bei ausreichender Schneelage - 14. Dezember 2019: Ahornbahn - 14. Dezember 2019, Winteropening - Rise & Fall

Tux: ganzjährig geöffnet

Zillertal Arena: 07. Dezember 2019, Saisonstart



Vorarlberg

Brandnertal: 13. Dezember 2019, Saisonstart - Wochenendbetrieb ab 06. Dezember 2019, bei entsprechender Schneelage

Bregenzerwald:

Au-Schoppernau – Skigebiet Diedamskopf: 14. Dezember 2019, Saisonstart

Damüls-Mellau: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Warth-Schröcken: 06. Dezember 2019, Saisonstart - 06. bis 08. Dezember 2019, Skiopening mit Livekonzert

Kleinwalsertal: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Lech Zürs/Arlberg: 29. November 2019, Saisonstart - 29. - 30. November 2019, Winteropening - Fantastic Gondolas

Montafon:

Silvretta Montafon: 29. November 2019, Saisonstart - 07. Dezember 2019, Ski Opening Konzert mit dem Saint City Orchestra - 12. - 14. Dezember 2019, Winteropening im Silvretta Montafon – Weltcup Wochenende - 14. Dezember 2019, Silbermond (Support: Lemo) beim Weltcup Montafon 2019

Gargellen: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Golm: 07. Dezember 2019, Saisonstart

Kristberg: 13. Dezember 2019, Saisonstart

Sonnenkopf/Klostertal: 06. Dezember 2019, Saisonstart

Großen Walsertal:

Faschina: 21. Dezember 2019, Saisonstart - Wochenendbetrieb ab 08. Dezember 2019, bei entsprechender Schneelage

Raggal: 21. Dezember 2019, Saisonstart - Wochenendbetrieb ab 06. Dezember 2019, bei entsprechender Schneelage

Sonntag-Stein: 21. Dezember 2019, Saisonstart - Wochenendbetrieb ab 15. Dezember 2019, bei entsprechender Schneelage