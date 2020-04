Wer steckt hier hinter der Heeres-Maske?

Verteidigungsministerin Tanner beim Lokalaugenschein beim Jagdkommando in Wiener Neustadt: "Bin froh, dass wir in Krisensituationen auf ein derart professionelles Personal zugreifen können."

Das Jagdkommando bildet die Spezialeinsatzkräfte des Bundesheeres. Sie trainieren für Einsätze unter schwierigsten Gelände- und Witterungsbedingungen sowie bei extremen Gefahrensituationen. Bei Evakuierungen von österreichischen Staatsbürgern aus Krisengebieten sorgen Soldaten des Jagdkommandos für deren Sicherheit. Zuletzt unterstützten Angehörige dieser Elitetruppe das Außenministerium bei den Rückholflügen von Österreicherinnen und Österreichern.

In internationalen Einsätzen unterstützt das Jagdkommando reguläre Einheiten des Bundesheeres, wenn es die besondere Gefährdungssituation eines Krisengebietes verlangt. Soldaten des Kommandos waren unter anderem im Kosovo, in Albanien, in Afghanistan, im Mittelmeer und im Tschad im Einsatz.

Lokalaugenschein in Wiener Neustadt

Beim Besuch der Verteidigungsministerin Tanner gab das Jagdkommando am Montag bei einer Vorführung einen Einblick in die Aufgaben. „Heute habe ich mir persönlich ein Bild über die hochwertige Ausbildung und Ausrüstung sowie die Fähigkeiten dieser Experten machen können. Und ich bin sehr beeindruckt und froh, dass wir in Krisensituationen auf ein derart professionelles Personal zurückgreifen können", so Tanner.