18-Jähriger niedergestochen: Polizei fahndet nach diesem Mann

Ein 17-jähriger afghanischer Staatsbürger steht im Verdacht, Ende Oktober einen 18-Jährigen niedergestochen zu haben. Zur Messerstecherei soll es im Zuge eines Streits gekommen sein. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen im Brustbereich. Eine Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos, jedoch konnte er im Zuge umfangreicher Erhebungen ausgeforscht werden. Der 17-Jährige steht außerdem in Verdacht, im August an einem schweren Raub beteiligt gewesen zu sein. Es wird wegen Mordversuchs ermittelt. Der mutmaßliche Täter hatte sich vor der Tat regelmäßig in den Bereichen Schottenring und Praterstern aufgehalten. Da er dort seither auch bei mehreren Streifen nicht mehr gesichtet wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 17-Jährige ins Ausland abgesetzt hat. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen.

Täterbeschreibung

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: 17 Jahre alt, 170cm groß, schwarze Haare, braune Augen, spricht Dari und Deutsch. Die Polizei veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nun Fotos des Tatverdächtigen und ersucht um Fahndungsunterstützung. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt, Außenstelle Zentrum Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.