Hochlantsch klettersteig
© Klettersteig am Hochlantsch (Alpenverein, Archivbild)

Easy-Tour zu schwer

21-Jährige bekam Panikattacke aus Klettersteig - gerettet

14.09.25, 11:23
Teilen

21-Jährige bekam schon nach dem ersten Drittel eines relativ einfachen Klettersteigs Probleme - Rettungsaktion dauerte dann rund sechs Stunden.

Stmk. Eine 21-jährige Tschechin wurde am Samstag in einer aufwendigen Rettungsaktion von der Bergrettung aus der Kletterwand am 1.720 Meter hohen Hochlantsch (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) geholt. Die junge Frau hatte zusammen mit ihrem 23-jährigen Begleiter den relativ einfachen Franz-Scheikl-Naturfreunde-Klettersteig in Angriff genommen, bekam aber körperliche Probleme bzw. eine Panikattacke. Nachfolgende Kletterer setzten den Notruf ab.

Die beiden Tschechen hatten die Tour gegen 11.00 Uhr gestartet und waren auch richtig ausgerüstet. Doch schon nach dem ersten Drittel des mit der Schwierigkeitsstufe C kategorisierten Klettersteigs hatte die 21-Jährige Probleme. Sie konnte nicht mehr weiter. Da es starken Nebel in dem zum Grazer Bergland gehörenden Gebiet gab, war eine Rettung per Helikopter nicht möglich.

Daher musste die Frau in einer seiltechnisch schwierigen Aktion aus der Felswand ins Tal gebracht werden. Ihr Begleiter wurde vom Bergführer der Alpinpolizei Hochsteiermark gesichert über den Klettersteig ins Tal begleitet. Insgesamt waren 35 Helfer des Bergrettungsdienstes Gebiet Hochschwab, ein Bergführer der Alpinpolizei Hochsteiermark sowie die Feuerwehr Breitenau am Hochlantsch beteiligt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

