Mann sticht auf Ehepartnerin ein Kottingbrunn
© monatsrevue.at/Thomas Lenger

Frau niedergestochen

3 Jahre Haft: Deshalb rastete Apotheker aus

03.02.26, 10:12 | Aktualisiert: 03.02.26, 12:02
Zu der blutigen Messerattacke in einem Einfamilienhaus eines Apothekers kommen immer weitere Details ans Licht. 

In mehreren E-Mails unter anderem an Behörden und Vereine hatte der 66-jährige Walter N. angekündigt, dass etwas Schlimmes passieren werde. Daraufhin machten sich mehrere Polizisten zu dem blauen Einfamilienhaus in der Sackgasse gleich beim Zentrum von Kottingbrunn auf und brachen die Türen auf. Dort fanden die Beamten Montagmittag ein regelrechtes Blutbad vor. Mit einem langen Messer hatte der Apotheker, der sein Geschäft mitten in Kottingbrunn bis 2019 geleitet hatte, auf seine Ehefrau eingestochen.

Kottingbrunn Apotheker sticht auf Ehefrau ein
Mann sticht auf Ehepartnerin ein Kottingbrunn
Stichwunden im Bauchbereich

Diese erlitt mehrere Stichwunden im Bauchbereich. Die 66-Jährige blieb schwer verletzt am Boden liegen, schwebt seit der brutalen Attacke ihres Ehemanns in Lebensgefahr. Der Apotheker dürfte nach der Tat versucht haben sich selbst das Leben zu nehmen. Auch er erlitt schwere Verletzungen im Bauchbereich. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Laut Staatsanwalt Erich Habitzl wird aktuell wegen versuchten Mordes ermittelt.

Aufgrund des dramatischen Zustandes konnten weder Opfer noch Täter bisher einvernommen werden. Beide dürften derzeit auf Intensivstationen untergebracht sein und um ihr Leben ringen. 

Teure Gemälde nicht angegeben

Gerätselt wird derzeit über das Motiv des fatalen Ausrasters des in der Nachbarschaft als "netten und angenehmen" Anwohner bekannten Apothekers. Naheliegend ist ein kurz bevorstehender Haftantritt wegen betrügerischer Krida und Untreue. Zu drei Jahren wurde der 66-Jährige verurteilt. Er soll unter anderem zwei teure Gemälde im Wert von 65.000 Euro in einem Schuldenregulierungsverfahren im Zuge seines Konkurses nicht angegeben haben. Außerdem soll er während seiner Apotheker-Tätigkeit Gelder eingenommen haben, die ihm nicht zugestanden hätten.

Mitte Dezember war der Brief bezüglich seines Haftantrittes von den Behörden schließlich verschickt worden. Höchstens einen Monat lang hätte Walter N. nun Zeit gehabt die Haft anzutreten oder zumindest einen Antrag auf Strafaufschub zu stellen, welcher ihm wohl nicht gewährt worden wäre.

