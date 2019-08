4 tote Motorrad-Fahrer in nur einer Woche

Wien/NÖ. Jeder fünfte Verkehrstote ist ein Biker. Jährlich sind es um die 80 Motorradfahrer, die auf der Straße ihr Leben lassen. Im Vorjahr war es ein besonderer Horror: Da verloren gleich 102 Lenker von motorisierten Zweirädern bei Unfällen ihr Leben. Heuer werden es hoffentlich nicht so viele sein, doch der Blutzoll ist mit 59 toten Bikern bis einschließlich 25. August bereits hoch.

Vergangene Woche erwischte es gleich vier Biker, zwei davon am Wochenende. Am Samstag kam es in Gloggnitz zum Drama: Der junge Elektriker Tobias L. (22) war mit einem Freund (21) von einem Feuerwehrfest nach Hause gefahren. Hierfür hatten sich die beiden eine Vespa GT 125 ausgeborgt – wer am Steuer saß, ist noch unklar.

Lichtmast. Aus noch nicht geklärter Ursache rammten die beiden mit dem Motorroller einen Lichtmast. Bei dem Crash starb Tobias L. aus Möllersdorf. Sein Chef, Christopher N., postet auf Facebook: „Gestern ist mein Lehrbub tödlich bei einem Motorradunfall verunglückt. Meine Gedanken sind bei der Familie und Freunden von ihm. Ich habe die Lehrzeit mit ihm, wo ich ihn ausgebildet habe, sehr genossen.“

Kreisverkehr. Am selben Samstag am Abend um 23 Uhr kam es in Simmering in Wien zum tödlichen Crash ohne Unfallgegner: Ebenfalls aus nicht geklärter Ursache fuhr der zweifache Familienvater Ramazan G. aus Izmir, der in Österreich arbeitete, möglicherweise zu schnell mit seiner Honda geradeaus in einen Kreisverkehr und donnerte gegen ein Verkehrszeichen. Er verstarb noch vor Eintreffen der Retter.