40 weitere Verdachtsfälle durch 1. Wiener Corona-Patienten

Der 72-Jährige lag zehn Tage in der offenen Station und steckte möglicherweise noch weitere Personen an.

Wien. Der Coronavirus ist auch in der Bundeshauptstadt Wien erstmals diagnostiziert worden - und dies vermutlich nicht nur bei einem Patienten. Ein 72 Jahre alter Wiener wurde positiv getestet. Er war zehn Tage lang als Grippepatient in der Rudolfstiftung behandelt worden. Bei einem zweiten, jüngeren Mann ergab zumindest ein erster Test einen Nachweis.

Der bestätigte Corona-Patient befand sich zuletzt zehn Tage lang mit grippeähnlichen Symptomen im Krankenhaus Rudolfstiftung. Gemäß den vorgesehenen Routinekontrollen wurde der Mann auch auf das Corona-Virus getestet. Die Infektion wurde jetzt nachgewiesen; deshalb wurde der Wiener heute, Donnerstagvormittag, unter sicheren Bedingungen ins KFJ gebracht. Er zeigt laut KAV „schwere Symptome“ und wird gegebenenfalls künstlich beatmet, wie KAV-Direktor Binder erklärte. Damit kann der Patient momentan auch nicht bei der Suche nach dem Patienten 0 behilflich sein, denn der 72-Jährige war nicht in Italien und noch ist unbekannt mit wem er in Kontakt war.

40 weitere Fälle durch Patienten

Der erste Coronavirus-Patient in Wien hat im Krankenhaus möglicherweise weitere Personen angesteckt. 40 Angestellte - Krankenschwestern, Ärzte und anderes Personal - wurden bereits nach Hause geschickt und sind nun in häuslicher Quarantäne, wie das Krankenhaus erklärt. Sie dürfen ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Es geht auch das Gerücht um, dass auch bereits unter den 40 Verdachtsfällen weitere Personen positiv auf den Cornavirus getestet wurden. Noch sind aber die offiziellen Testergebnisse ausständig.

Zum Teil wurde bei den Menschen, die engeren Kontakt zum Patienten hatten, Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse demnächst vorliegen sollen. KAV-Mitarbeiter, die keine Krankheitssymptome aufweisen, sollen nicht getestet werden. Das würde keinen Sinn ergeben, wie in der Pressekonferenz versichert wurde. Denn die Gefahr, falsche Ergebnisse zu erhalten, sei relativ groß und die Tests aufwendig, wurde betont. Verordnet wurde jedoch "Heimabsonderung", also die Quarantäne in den eigenen vier Wänden. Menschen, die dazu angehalten werden, würden sich bisher stets an die Vorgaben halten, berichteten die Vertreter der Stadt.