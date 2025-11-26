59-Jähriger trieb tot in Bach: Sohn fand Leiche

Der 59-Jährige hatte das Hobby-Stockschützen-Turnier kurz verlassen.

OÖ Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend am Rande eines Hobby-Stockschützen-Turniers in Garsten (Bezirk Steyr-Land) . Dort hatte ein 59-Jähriger kurz die Veranstaltung verlassen, kam aber nie wieder zurück. Seine Kollegen gingen davon aus, dass er sich auf den Heimweg gemacht habe, daher wurde er nicht vermisst.

Am nächsten Tag stellte allerdings der Sohn des 59-Jährigen fest, dass sein Vater verschwunden war und machte sich mit einem Nachbarn auf die Suche. Die beiden fanden den Hobbysportler schließlich im Bach ,gleich neben dem Turnierort, treibend vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Eine Obduktion wurde angeordnet.