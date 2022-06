80-Jähriger tötete in Wien seine Frau (79) und sich selbst

Die beiden Pensionisten sollen schwer krank gewesen sein.

Weil ein 80-Jähriger und dessen 79-jährige Frau der Heimbetreuung die Wohnungstüre nicht öffneten, verständigte diese die Polizei. In der Wohnung fanden die Beamten die beiden leblosen Körper des Ehepaars auf. Die Spurenlage am Tatort deutet darauf hin, dass der 80-Jährige seine Frau und dann sich selbst mit einer Waffe getötet haben soll. Wie oe24 in Erfahrung bringen konnte, dürften die beiden schwer krank gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Details folgen in Kürze.