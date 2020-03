Nur „systemrelevante“ Betriebe halten in den kommenden sieben Tagen offen – oe24 hat alle Infos, die Sie wissen müssen: Diese Geschäfte sperren zu & hier kann man weiter einkaufen.

Corona-Krise. Corona-Krise. Ab Montag muss sich jeder Österreicher auf eine komplett neue Lebenssituation einstellen. Mal eben schnell ums Eck einkaufen gehen, in letzter Sekunde noch Besorgungen machen, sich lang gehegte Wünsche erfüllen oder am Abend mal das kochen sein lassen und zum Wirt´n gehen. Das alles wird es wohl einige Zeit nicht mehr friktionsfrei spielen wenn die am vergangenen Freitag von der Regierung bekanntgegebene Maßnahme zur Eindämmung des Corona-Verbreitung in Kraft tritt. Rund 30.000 Einzelhandelsgeschäfte und mehr 8.000 Friseure müssen diese gesamte Woche ihre Rollbalken herunterlassen.

Lokale dürfen nur mehr bis 15 Uhr offen halten

Schwer betroffen sind auch die mehr als 40.000 Gastronomiebetriebe in Österreich. Restaurants, Kaffeehäuser, Würstlstände, Imbisslokale, Heurigen, Buschenschanken, Eissalons, Konditoreien, und Berghütte dürfen lediglich von 7 Uhr früh bis 15 Ihr am Nachmittag offen haben. Das impliziert, dass sämtliche Abend- und Nachtlokale gänzlich geschlossen halten müssen. Das gepflegte Abend-Achterl beim Wirt´n oder eine durchtanzte Nacht muss man sich also bis kommenden Montag, den 23. März abschminken.

Für die Grundversorgung ist weiter gesorgt

Was allerdings weiterhin reibungslos funktionieren wird, ist die Lebensmittelversorgung. Sämtliche Hamsterkäufe überängstlicher Konsorten waren, und sind, somit sinnlos. Sämtliche Supermärkte bleiben zu den gewohnten Geschäftszeiten offen. Und auch darüber hinaus kann man weiterhin in den Tankstellenshops mit dem Notwendigsten eindecken. Auch Apotheken und Geschäfte für medizinischen Bedarf und Heilbehelfe sind ausgenommen. Sorgen muss sich auch niemand um sein Haustier machen: Der Zoofachhandel bleibt von der Corona-Sperrstunde ebenso unbeleckt wie offensichtlich systemrelevante Branchen wie Handyshops und Putzereien.

Diese Geschäfte sperren zu:

Bekleidung : Jetzt heißt es: Alte Fetzen auftragen.

: Jetzt heißt es: Alte Fetzen auftragen. Bücher . Für die Meisten ten besonders schmerzlich

. Für die Meisten ten besonders schmerzlich Frisöre . Virusbedingter Langhaartrend.

. Virusbedingter Langhaartrend. Kosmetik : Selber Hand anlegen ist angesagt

: Selber Hand anlegen ist angesagt Kinos . Cineplexx schließt alle seine Standorte.

. Cineplexx schließt alle seine Standorte. Papier . Libro, Pagro und dergleichen in Zwangspause

. Libro, Pagro und dergleichen in Zwangspause Spielzeug : Kinder müssen anders bespaßt werden

: Kinder müssen anders bespaßt werden Juweliere . Kein Geschmeide für die Holde.

. Kein Geschmeide für die Holde. Autohäuser . Tipp: Tesla verkauft online.

. Tipp: Tesla verkauft online. Möbelhäuser : Die neue Couch muss warten

: Die neue Couch muss warten Elektrohandel . Mediamarkt und Co. sind zu.

. Mediamarkt und Co. sind zu. Brillengeschäfte . Jetzt muss die Alte noch herhalten.

. Jetzt muss die Alte noch herhalten. Fitnesstudios : Eh besser: Laufen im Wald.

: Eh besser: Laufen im Wald. Nacht-/Abendlokale. Mit feiern ist Feierabend

Diese Geschäfte bleiben offen: