Ab heute arbeiten Frauen "gratis", denn am Montag ist Equal Pay Day, der Tag, an dem Männer statistisch gesehen jenes Einkommen erreicht haben, für das Frauen noch bis zum Jahresende arbeiten müssen. AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann und die Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaál laden deshalb zu einer gemeinsamen Medien-Aktion auf die Wiener Mariahilferstraße.

"Frauen verdienen im Durchschnitt über 10.000 Euro weniger im Jahr als Männer. Dieser Zustand ist unhaltbar", erklärt Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Privatangestelltengewerkschaft GPA-djp, in einer Aussendung.

"Die wichtigste Maßnahme, um die Lohnschere zu schließen, ist die Anhebung der Gehälter vor allem in frauendominierten Branchen. Nicht zuletzt deshalb fordern wir im Handel eine saftige Gehaltserhöhung, 100 Euro mehr auf Vollzeitbasis", so Teiber weiter. Von den 400.000 Handelsangestellten in Österreich sind der Großteil Frauen.

Ilse Fetik, Bundesfrauenvorsitzende der GPA-djp, erinnert an einen wichtigen Gewerkschaftserfolg des letzten Jahres: "Nachdem wir die Anrechnung der Karenzzeiten bereits in vielen Kollektivverträgen verankert haben, ist das Parlament nachgezogen. Die gesetzliche Anrechnung der Karenzzeiten ist ein Meilenstein."