Absage-Orgie aus Angst vor Corona

Zahlreiche Großveranstaltungen wurden jetzt abgesagt. Millionenschaden durch das Virus.

Wien. Erst wurde am Dienstag der große Radiologen-Kongress im Wiener Austria Center gecancelt: 30.000 Mediziner und Technik-Experten aus 180 Ländern hätten von 11. bis 15. März in die Bundeshauptstadt kommen sollen. Die Veranstaltung wurde auf 15. bis 19. Juli verschoben: „Alle Gäste zeigten größtes Verständnis“, so die Veranstalter.

Als Nächstes wurde die Designmesse „Homedepot“ abgesagt. Sie hätte kommendes Wochenende im Semperdepot stattfinden sollen. Gründe für die Absage: Viele bekannte Designer aus Italien hätten nicht kommen können. Und: Es ist nicht ausreichend Desinfektionsmittel verfügbar.

Auch der Börsentag am 21. März im Austria Center ist betroffen. Verschiebung auf einen späteren Termin im Mai.

Selbst das „4GAMECHANGERS-Festival“ vom 31. März bis 3. April in der Marx-Halle in Wien-Landstraße wackelt. Damit wäre auch der Wien-Besuch von Hollywood-Superstar George Clooney in Gefahr. Clooney sollte beim Festival eine Rede halten.

24 sind erkrankt und 350 in Österreich in Quarantäne

Corona-Fakten. Derzeit sind in Österreich 24 Personen am Coronavirus erkrankt, 350 in Quarantäne, 2.700 Testungen wurden durchgeführt. Österreich sei „relativ stabil“, so Gesundheitsminister Rudi Anschober. Aber: „Es ist unklar, wie viele Personen tatsächlich mit dem Virus infiziert sind“, so Michael Binder, Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV).