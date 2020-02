Aktuell 87 weitere mögliche Verdachtsfälle allein in Wien

Aufgrund der Gefahr von Coronavirus-Fällen sind die Mediziner des Ärztefunkdienstes (Notruf 141) in Wien im Dauereinsatz: Sie haben bei 87 Patienten Proben genommen, die Ergebnisse sind noch offen.

"Alles läuft gut, alle bemühen sich sehr", sagt der Präsident der Wiener Ärztekammer, Dr. Thomas Szekeres, beim Gespräch mit oe24.at. Die aktuelle Situation in Wien: Nach vier festgestellten Erkrankungen am Coronavirus werden aktuell die Proben von 87 Wienern und Wienerinnen überprüft, die sich krank fühlen, in Risiko-Regionen waren oder mit Personen Kontakt hatten, die in Risiko-Region waren. Dr. Szekeres: "Noch sind diese Tests nicht abgeschlossen." Wie etwa beim Krankenhaus-Personal der Rudolfstiftung können natürlich auch alle 87 Tests negativ ausgehen, also ohne einer festgestellten Coronavirus-Erkrankung.

Österreichweit wurden bis Samstagfrüh bereits 1649 Tests durchgeführt, aktuell sind neun erkrankte Österreicher registriert. Für konkrete Infos zu allen Fragen zum Virus steht die Hotline der Stadt Wien bereit: 1450.