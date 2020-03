Nachdem die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen gegen das Coronavirus getroffen hat, gibt es hier alles Wissenwertes im Überblick.

Drei Wochen nach den ersten Corona-Infektionen in Österreich wird ab Montag das öffentliche Leben auf ein Minimum heruntergefahren. Alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, bleiben zu. Die Gastronomie darf nur begrenzt bewirten, der Kultur-, Freizeit- und Sportbetrieb ist weitgehend eingestellt, der Schulunterricht ausgesetzt, Unis sind zu. Und es gibt erste Quarantänegebiete in Tirol.



Angesichts stark steigender Infektionszahlen hat die Regierung in der Zweiten Republik einzigartige Maßnahmen gesetzt, um dem Virus möglichst wenig Möglichkeit zur Ausbreitung zu geben. Das Leben der Österreicher soll sich für einige Wochen im möglichst kleinen Kreis im privaten Raum abspielen. Das gilt nicht nur für die Freizeit, sondern auch für das Arbeitsleben, wo Kontakte durch Homeoffice und beschränkten Kunden/Parteienverkehr vermieden werden sollen.



"Die Corona Krise betrifft uns alle. Und sie schneidet tief in unseren Alltag ein. Und wir alle können etwas tun. Ganz konkret. Indem wir ernst nehmen, was die Bundesregierung und die Expertinnen und Experten empfehlen. Indem wir auf uns achten. Und auf andere", warb Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag um Verständnis und Mithilfe aller: "Wir müssen jetzt gemeinsam durch diese Situation durch."



Nach ersten vorbreitenden Schritten, Hygieneempfehlungen, Einrichtung der Corona-Hotline 1450 und Informationskampagnen verkündigte die Regierung am 10. März - beim Stand von fast 200 Infizierten - erste große Einschnitte: Verbot größerer Veranstaltungen und Einschränkung des Lehrbetriebs an den Unis sowie ein Einreisestopp für Italien. Tags darauf wurden die Aussetzung des Schulunterrichts und die reduzierte Kindergartenbetreuung angekündigt.



Freitagnachmittag - bei über 500 Infizierten und einen Tag nach dem ersten Todesfall in Österreich - folgten schließlich die Einkaufs- und Gastronomieeinschränkungen, Tiroler Quarantänemaßnahmen und weitere Reisewarnungen.



Der größte Teil der neuen Maßnahmen tritt am Montag, 16. Februar, in Kraft - einen Monat, nachdem in Paris der erste Corona-Fall Europas, ein chinesischer Tourist aus Peking, gemeldet wurde. Die ersten positiven Testergebnisse in Österreich gab es am 25. Februar - mit dem mittlerweile als genesen gemeldeten Paar aus der Lombardei.

SCHULEN: An berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS), AHS-Oberstufen, Berufs- und Polytechnischen Schulen findet ab Montag kein Unterricht statt. An Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen wird bis Dienstag unterrichtet, aber fernbleibende Schüler gelten als entschuldigt. Die Schüler sollen auf E-Learning umsteigen bzw. vorbereitete Übungsaufgaben bearbeiten. Neuer Stoff wird nicht durchgemacht, Schularbeiten, Tests und Prüfungen entfallen. Schüler unter 14 Jahren ohne Betreuungsmöglichkeit daheim werden am Schulstandort betreut.

Gesundheit, Freizeit, Kultur

Reisen

REISEN WELTWEIT "HOHES SICHERHEITSRISIKO": Das Außenministerium rät seit Donnerstag Österreichern in der ganzen Welt von Auslandsreisen ab. Diese wären mit "hohem Sicherheitsrisiko" verbunden, insbesondere, weil man aufgrund fehlender Rückreisemöglichkeiten stranden könnte. Zudem haben schon viele Länder Einreiseverbote bzw. Einreise-Quarantäne für Österreicher beschlossen, darunter Israel und Kroatien.

